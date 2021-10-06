Лавров одернул иранского журналиста во время пресс-конференции

Фото: ТАСС/пресс-служба МИД РФ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал журналистов не вести громкие разговоры, а также не записывать комментарии на камеру во время ответа министров на вопросы, передает РИА Новости.

Во время брифинга Лаврова и его иранского коллеги Хоссейна Амира Абдоллахиана глава МИД РФ указал на некорректное поведение некоторых журналистов. В частности, российский министр обратил внимание на действия корреспондента одного из иранских телеканалов, который стал записывать на камеру свой комментарий по итогам российско-иранских переговоров в то время, когда Лавров отвечал на вопрос.

"Убедительная просьба, когда мы отвечаем на вопросы, не давать интервью, как сейчас это происходило с каким-то корреспондентом", – призвал глава МИД России, пояснив, что такое поведение мешает.

Ранее Лавров высказался по поводу идеологизации и мессианства внешней политики. По его мнению, они являются проигрышными методами построения международных отношений.

