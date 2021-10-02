Лавров высказался по поводу идеологизации внешней политики

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Идеологизация внешней политики, а также мессианство являются проигрышными методами построения международных отношений. Такое мнение озвучил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе XXIX ассамблеи Совета по внешней и оборонной политике.

"Не только советский, но и мировой опыт говорят о том, что идеологизация внешней политики – это путь проигрышный", – приводит его слова РИА Новости.

Мессианство ведет к конфронтации, считает Лавров. В связи с этим он подчеркнул, что Россия, в отличие от Соединенных Штатов, не проводит идеологических различий при построении отношений с другими государствами, что является ее преимуществом. Глава МИД также обратил внимание на тот факт, что Россия рассматривает благоприятную внешнюю конъюнктуру, как условие для внутреннего развития.

Ранее Лавров заявил, что инициированный Вашингтоном "Саммит за демократию", который должен состояться 9–10 декабря, может стать шагом к расколу мирового сообщества. Он назвал его "новым крестовым походом против всех несогласных", поскольку США сами будут определять степень соответствия различных стран стандартам демократии.

