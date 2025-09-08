Страны БРИКС договорились о роли "Друзей мира" по украинскому кризису

Фото: ТАСС/Петр Ковалев

Страны БРИКС договорились развивать роль группы "Друзей мира" в вопросе украинского кризиса, сообщает Центральное телевидение Китая.

"Стороны также договорились <...> придерживаться плана "Два государства для двух народов" в палестинском вопросе и поддерживать мир и стабильность на Ближнем Востоке", – говорится в сообщении.

Лидеры стран БРИКС во время онлайн-саммита заявили о необходимости укреплять сплоченность, совместно отвечать на кризисы и вызовы, отстаивать многосторонность и общие интересы Глобального Юга, защищать свободную и открытую международную торговую систему.

Внеочередной саммит прошел 8 сентября по инициативе Бразилии. Темой стали угрозы многополярному мироустройству и общий ответ объединения на тарифы и санкции США.

Владимир Путин принял участие в мероприятии по видеосвязи из Сочи. Виртуальная встреча лидеров БРИКС продлилась 1,5 часа.

Она стала поводом для обмена мнениями о том, как противостоять рискам, связанным с усилением односторонних мер, и расширить механизмы солидарности, координации и торговли между странами объединения.