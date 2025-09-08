08 сентября, 18:36Политика
Страны БРИКС договорились о роли "Друзей мира" по украинскому кризису
Фото: ТАСС/Петр Ковалев
Страны БРИКС договорились развивать роль группы "Друзей мира" в вопросе украинского кризиса, сообщает Центральное телевидение Китая.
"Стороны также договорились <...> придерживаться плана "Два государства для двух народов" в палестинском вопросе и поддерживать мир и стабильность на Ближнем Востоке", – говорится в сообщении.
Лидеры стран БРИКС во время онлайн-саммита заявили о необходимости укреплять сплоченность, совместно отвечать на кризисы и вызовы, отстаивать многосторонность и общие интересы Глобального Юга, защищать свободную и открытую международную торговую систему.
Внеочередной саммит прошел 8 сентября по инициативе Бразилии. Темой стали угрозы многополярному мироустройству и общий ответ объединения на тарифы и санкции США.
Владимир Путин принял участие в мероприятии по видеосвязи из Сочи. Виртуальная встреча лидеров БРИКС продлилась 1,5 часа.
Она стала поводом для обмена мнениями о том, как противостоять рискам, связанным с усилением односторонних мер, и расширить механизмы солидарности, координации и торговли между странами объединения.