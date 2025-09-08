Эксперт Остапкович: вторичные санкции США могут повлиять на транзакции России с партнерами

Фото: AP Photo/Jacquelyn Martin

Вторичные санкции со стороны Евросоюза и США могут ухудшить проведение транзакций между Россией и ее партнерами. Об этом Москве 24 рассказал научный руководитель центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

По словам эксперта, американский президент Дональд Трамп давно грозится ввести санкции, однако пока главным в этом направлении остается ЕС.

"Со стороны Трампа, сколько он работает, никаких санкций против РФ не было. Более того, он убрал некоторые ограничения, которые были введены (бывшим президентом США Джо. – Прим. ред.) Байденом. Поэтому сложно говорить, что Трамп может ввести какие-то санкции", – считает Остапкович.

При этом он предположил, что президент США может присоединиться к ограничениям Европы.

Остапкович напомнил, что Россия давно адаптировалась к санкциям и нашла способы бороться с ними. Сейчас же могут быть введены вторичные ограничения против стран, торгующих с Россией.

"Например, если Европа и США введут санкции против той или иной китайской компании, она будет тормозить с поставками, зависнут расчеты. Придется искать новых посредников. Товар все равно дойдет, но окольными путями", – пояснил эксперт, добавив, что никакого катастрофического удара это по экономике России не нанесет.

Ранее стало известно, что семь стран присоединились к ряду санкций ЕС, которые были введены с начала 2025 года против граждан России, Молдавии и журналистов из других стран. В частности, рестрикции поддержали Албания, Босния и Герцеговина, Исландия, Лихтенштейн, Черногория, Северная Македония, Норвегия, Молдавия и Украина.

По версии СМИ, новые санкции Евросоюза против России могут затронуть банки, а также нефтяные и энергетические компании. Брюссель, считают журналисты, надеется скоординировать некоторые из мер, принятых недавно совместно с США.

