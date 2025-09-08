В ЕК рассказали о подготовке к возможным санкциям США после штрафа Google

Фото: depositphotos/paulgrecaud

Еврокомиссия готовится к возможным санкциям со стороны США после того, как Google был оштрафован на рекордные 2,95 миллиарда евро. Об этом заявил официальный представитель ЕК Олаф Джилл.

При этом американский лидер Дональд Трамп уже отмечал, что не признает штрафы судов в Европе против Google и Apple.

"Комиссия готовится ко всем возможностям, и все варианты находятся на рассмотрении", – приводит слова Джилла РИА Новости.

Закон о цифровых рынках, действующий в Евросоюзе, нацелен на то, чтобы сделать их более справедливыми и конкурентными. Если компания не соблюдает обязательства, на нее могут налагать штрафы в размере до 10% от общего мирового оборота за предыдущий финансовый год.

Как сообщалось ранее, ЕК оштрафовала Google за злоупотребление на рынке рекламы в Евросоюзе. Расследование в отношении американской корпорации продолжается с 2023 года, однако решение о штрафных санкциях долгое время откладывалось из-за опасений ухудшения отношений с США.

