Фото: AP Photo/Vadim Ghirda

Российская армия превосходит Вооруженные силы Украины (ВСУ) в 4–6 раз на основных направлениях, заявил главнокомандующий украинской армией Александр Сырский. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на телеграм-канал главкома.

"В настоящее время противник имеет трехкратное превосходство в силах и средствах", – рассказал Сырский.

По его словам, август оказался тяжелым месяцем для украинских военных. Основные усилия ВСУ были направлены на сдерживание ВС России и стабилизацию ситуации на четырех самых угрожающих направлениях: лиманском, добропольском, красноармейском и новопавловском.

Сырский также рассказал, что в августе текущего года в ВСУ подошел к концу процесс перехода на корпусную систему.

"Армейские корпуса приобретают свои полномочия, принимают комплекты войск и полосы ответственности", – заключил главком.

Ранее отставной полковник британских вооруженных сил Ричард Кемп заявлял, что российская армия доказала, что она не "бумажный тигр".

Говоря об итогах встречи Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске, Кемп подчеркнул, что их переговоры прошли на равных не из-за того, что "Трамп попал под влияние Путина". По его мнению, это произошло, потому что наступление российских войск на Украине "оказалось неудержимым, несмотря на три года усилий Запада".

Экс-полковник добавил, что ВС РФ смогли быстро извлечь уроки из современного конфликта. По его словам, российская армия быстро адаптировала свои силы для использования беспилотников и других инноваций на поле боя. При этом западным странам не удалось этого сделать, указал эксперт.