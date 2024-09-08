Washington Post: команда Трампа обсуждала запуск линейки водки под его именем

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Неофициальные представители кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа изучали возможность запуска линейки водки под его именем, сообщила газета Washington Post со ссылкой на свои источники.

Люди, знакомые с ситуацией, рассказали журналистам, что некоторые из бывших и неофициальных советников Трампа участвовали в обсуждении возможного запуска линейки алкогольного напитка Trump. При этом данная водка так и не появилась на рынке. Кроме того, приближенный экс-президента США отметил, что тот не планирует рекламировать или запускать такую продукцию.

Трамп больше, чем кто-либо в предвыборной истории США, пытался монетизировать свое имя, подчеркнули авторы газеты. Как правило, бывшие американские лидеры отдавали предпочтение публичным выступлениям и выпуску мемуаров, но Трамп начал выпускать кроссовки и даже библии, отметили в СМИ.

"В целом его убеждение таково: если на меня нападают и мне придется платить всем этим адвокатам и со всем этим разбираться, мне нужно на этом заработать", – пояснил в беседе с журналистами советник предвыборной кампании Трампа, пожелав остаться неназванным.

При этом, как выяснила газета, некоторые советники и адвокаты Трампа считают многие из его лицензионных соглашений неоднозначными. Тем не менее, пресс-секретарь предвыборного штаба бывшего президента США Кэролайн Ливитт заявила журналистам, что он скорее теряет деньги из-за своих политических амбиций. По ее мнению, он реализует их только из-за того, что искреннее любит американцев и хочет вернуть США величие.

Ранее Трамп заявил, что его обидел ироничный комментарий Владимира Путина о поддержке в адрес его соперницы, действующего вице-президента Штатов Камалы Харрис.

На Восточном экономическом форуме лидер РФ напомнил, что действующий президент США Джо Байден рекомендовал своим сторонникам оказать поддержку Харрис. В связи с этим, отметил Путин, Россия "тоже так сделает, будет ее поддерживать". Кроме того, лидер страны оценил ее смех, указав, что раз он такой заразительный, то у нее все хорошо.