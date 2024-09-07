Медведев назвал Трампа "системным" политиком

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Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал кандидата на пост президента США от республиканцев Дональда Трампа "системным" персонажем, добавив, что Трамп не снимет санкции с России в случае своего избрания.

"При всей своей кажущейся "несистемности" Трамп в конечном счете – системный персонаж. Да, он экстравагантный самовлюбленный тип, но при этом он прагматик. Трамп, как бизнесмен, понимает, что санкции вредят господству доллара в мире", – написал Медведев в своем телеграм-канале.

При этом зампред Совбеза РФ отметил, что от кандидата в президенты США от демократов Камалы Харрис также не стоит ждать сюрпризов. По словам Медведева, она неопытна. Харрис просто будут готовить "красивые бессмысленные речи и скучные правильные ответы на вопросы", считает политик.

Ранее Трамп заявил, что у него есть план по достижению мира на Украине. Однако он не стал приводить деталей, сославшись на то, что часть этого плана заключается в неожиданности.

Президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. В конце августа члены Демократической партии США по итогам формального голосования официально утвердили Харрис кандидатом от фракции в президенты страны на общенациональном съезде в Чикаго.