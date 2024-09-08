08 сентября, 18:57Политика
Диана Гурцкая оценила организацию выборов в Москве для людей с инвалидностью
Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмиченок
Для людей с инвалидностью предоставили все необходимые возможности для голосования на выборах депутатов Мосгордумы, муниципальных депутатов ТиНАО и района Куркино в столице. Об этом сообщила Агентству "Москва" народная артистка РФ Диана Гурцкая во время посещения Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве.
Она отметила, что люди с инвалидностью являются частью этого важного события.
"Мы, люди с инвалидностью, любим свою страну. Я живу в Москве, безумно люблю этот город. Когда есть возможность высказаться и выразиться, нужно демонстрировать позицию каждого из нас", – подчеркнула Гурцкая, которая уже проголосовала, воспользовавшись терминалом электронного голосования.
Во время голосования народная артистка РФ отметила хорошую адаптацию системы для слепых.
Выборы депутатов Мосгордумы, муниципальных депутатов ТиНАО и Куркина начались 6 сентября и продлятся до 20:00 8-го числа.
К настоящему времени участие в голосовании уже приняли почти 3 миллиона москвичей. При этом 2,6 миллиона из них сделали это в онлайн-формате. Граждане еще могут отдать свой голос онлайн или прийти на избирательные участки.
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