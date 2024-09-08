Вице-спикер ГД Владислав Даванков проголосовал с помощью терминала в Москве

Фото: телеграм-канал "Александр Даванков // кандидат в Мосгордуму"

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков проголосовал в рамках выборов в Мосгордуму, воспользовавшись терминалом электронного голосования (ТЭГ), сообщает Агентство "Москва".

Парламентарий отметил, что выбирает такой способ голосования уже не в первый раз.

"Москва впереди планеты всей. Обратите внимание, практически нет людей на участке, потому что люди голосуют электронно", – подчеркнул Даванков.

Некоторое время назад вице-спикер ГД также побывал в Общественном штабе по наблюдению за выборами в Москве, где обратил внимание на удобство электронного голосования.

К настоящему моменту в выборах депутатов Мосгордумы, а также муниципальных депутатов ТиНАО и Куркина приняли участие около 3 миллионов москвичей, почти 2,6 миллиона из которых отдали предпочтение онлайн-формату.

Горожане все еще могут проголосовать. Участки будут открыты для жителей столицы до 20:00 8 сентября в Москве. Кроме того, у москвичей еще есть возможность выразить свою позицию онлайн.