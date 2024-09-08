Лидер ЛДПР Слуцкий проголосовал с помощью ТЭГ на участке на выборах в Мосгордуму

Фото: РИА Новости/Пелагия Тихонова

Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий проголосовал на выборах в Мосгордуму, воспользовавшись терминалом электронного голосования на участке. Об этом он сообщил Агентству "Москва".

"Нет вопросов, все классно организовано, еще раз это дело подтверждаю", – отметил лидер ЛДПР.

Кроме того, Слуцкий высоко оценил работу избирательных комиссий на всех уровнях. Он отметил прогресс и улучшение технических мер поддержки кампании, которые позволяют сделать голосование намного комфортнее для граждан.

Голосование на выборах депутатов Мосгордумы, муниципальных депутатов ТиНАО и Куркина началось 6 сентября и продлится до 20:00 8-го числа.

К текущему моменту свою позицию уже выразили около 3 миллионов москвичей, 2,6 миллиона из которых сделали это в онлайн-формате. Граждане могут отдать свой голос в режиме онлайн или прийти на избирательные участки.

