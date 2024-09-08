08 сентября, 17:17Политика
Лидер ЛДПР Слуцкий проголосовал с помощью ТЭГ на участке на выборах в Мосгордуму
Фото: РИА Новости/Пелагия Тихонова
Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий проголосовал на выборах в Мосгордуму, воспользовавшись терминалом электронного голосования на участке. Об этом он сообщил Агентству "Москва".
"Нет вопросов, все классно организовано, еще раз это дело подтверждаю", – отметил лидер ЛДПР.
Кроме того, Слуцкий высоко оценил работу избирательных комиссий на всех уровнях. Он отметил прогресс и улучшение технических мер поддержки кампании, которые позволяют сделать голосование намного комфортнее для граждан.
Голосование на выборах депутатов Мосгордумы, муниципальных депутатов ТиНАО и Куркина началось 6 сентября и продлится до 20:00 8-го числа.
К текущему моменту свою позицию уже выразили около 3 миллионов москвичей, 2,6 миллиона из которых сделали это в онлайн-формате. Граждане могут отдать свой голос в режиме онлайн или прийти на избирательные участки.
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