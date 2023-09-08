Экс-разведчик США заявил, что РФ взрывает радары к ЗРК Patriot для уничтожения установок

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Армия России уничтожает радары к ЗРК Patriot на Украине для ликвидации самих установок. Об этом заявил экс-разведчик США Скотт Риттер в интервью на YouTube-канале журналиста Гарланда Никсона.

"Системы Patriot на Украине не работают. Единственная возможность заставить их функционировать – отдать управление очень опытной команде, которую обучили всем тонкостям использования этой зенитки", – заявил он.

Риттер отметил, что украинские военнослужащие прошли только базовую подготовку по управлению комплексами. Он уточнил, что они знают, как включать установку и ставить ее на автоматическое управление, но при этом ЗРК работает благодаря специальным радарам.

По словам бывшего разведчика, российские силы взламывают эту систему с помощью запуска ложных целей и взрывают радары ПВО, после чего американская установка становится уязвимой для ракетных ударов.

Риттер назвал установки Patriot на Украине "отстоем", из-за того, что ВСУ понятия не имеют, как их правильно использовать.

В мае этого года СМИ сообщали о том, что зенитно-ракетный комплекс Patriot в Киеве, пытаясь сбить российскую гиперзвуковую ракету "Кинжал", потерял все 32 ракеты, а общая стоимость пуска этих ракет составила 96 миллионов долларов.

В Минобороны заявили, что один российский "Кинжал" уничтожил пять Patriot в Киеве