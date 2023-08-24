Германия впервые поставила Украине ракеты для американских ЗРК Patriot

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Германия впервые поставила Украине ракеты для американских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot. Информация об этом опубликована на сайте немецкого правительства.

При этом в документе не уточняется, сколько ракет получил Киев.

Ранее Украина запросила у США крылатые ракеты JASSM для американских истребителей F-16. JASSM малозаметны для радаров противовоздушной обороны, дальность их полета – 370 километров.

Позднее в Киеве сообщили о получении всех крылатых ракет SCALP из первой партии, предоставленной Парижем. Посол Украины во Франции Вадим Омельченко подчеркнул, что поставки ракет продолжатся.

Пентагон выдвинул Украине ряд условий для согласия на передачу F-16