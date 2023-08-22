Киев запросил у США крылатые ракеты JASSM для ударов по Крыму – СМИ

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Украина хочет получить от США крылатые ракеты JASSM для американских истребителей F-16, которые планирует применять при захвате Крыма. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Forbes.

Отмечается, что самолеты F-16 как носители пока не совместимы с французскими ракетами SCALP или британскими Storm Shadow. Однако к ним подходят JASSM. Поэтому при объединении свойств F-16 и JASSM у Киева будут дополнительные возможности для ударов по Крыму.

По информации издания, Украина сможет полностью использовать возможности F-16 только после получения этих ракет. JASSM малозаметны для радаров противовоздушной обороны, дальность их полета – 370 километров, заключили в сообщении.

Ранее официальный представитель Пентагона Сабрина Сингх заявила, что Украина должна соответствовать ряду критериев для того, чтобы США дали свое согласие на трансфер истребителей F-16. Это, в частности, обучение английскому языку и логистика на земле.

До этого лидер Украины Владимир Зеленский сообщил, что Нидерланды поставят Украине 42 истребителя четвертого поколения F-16 после обучения инженеров и пилотов. По его данным, в дальнейшем поставки будут увеличены.

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