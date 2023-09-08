Минобороны Дании заявило о поставке на Украину первых 10 танков Leopard 1

Фото: AP Photo/Gregor Fischer

Первую партию из 10 датских танков Leopard 1 доставили на Украину. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе Минобороны Дании.

"Десять танков Leopard 1 уже на Украине, и еще несколько в пути. Обучение проходит в Германии, где датские танковые инструкторы совместно с немецкими военными готовят экипажи и передают танки Украине", – сказано в пресс-релизе.

Ранее немецкий концерн Rheinmetall, занимающийся производством танков Leopard 2, понес ущерб в результате потерь на территории Украины и из-за международной конкуренции. По информации, танки не смогли проявить себя в ходе конфликта, а сообщения, приходящие с поля боя, производили негативные впечатления.

Отмечалось, что концерн столкнулся с проблемами на международном рынке. Они связаны с конкурентами из Южной Кореи, так как она поставляет качественную технику и собирает ее в течение коротких сроков, поставляя большие объемы.

До этого сообщалось, что немецкий концерн выкупил у Бельгии 50 танков Leopard 1 для их передачи Киеву. Технику планировали переоборудовать на предприятиях, расположенных в Дюссельдорфе, при этом из всех выкупленных танков Украине намеревались отправить только около 30.

Производящий танки концерн Rheinmetall AG начал терять заказы – СМИ