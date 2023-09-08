Эксперт рассказал, что ВС РФ могут начать свое контрнаступление до конца года

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

ВС РФ могут начать собственное контрнаступление до конца 2023 года. Об этом сообщил в эфире радио КП военкор Александр Коц.

"Мне бы хотелось, чтобы мы воспользовались окном возможностей после того, как Украина выдохнется, и мы смогли провести свою контрнаступательную операцию", – заявил эксперт.

По его словам, Россия вряд ли начнет контрнаступление до заморозков, кроме тех направлений, где это позволит погода.

"Мне кажется, что все-таки в этом году мы какую-то нашу наступательную операцию увидим. По крайней мере, мне хотелось бы в это верить", – отметил Коц.

Кроме того, эксперт выразил надежду, что замедлений наступления в конфликте с Украиной не будет.

Ранее американский наемник Мэттью Вандайк заявил, что ВСУ планируют предпринять очередную попытку наступления летом следующего года, однако уже с применением истребителей F-16. По его словам, сейчас продвижение украинских войск затрудняют укрепрайоны и минные поля, созданные российской армией в прошлом году.

Ранее издание The Economist писало, что администрация США ожидает, что контрнаступление ВСУ может завершиться через 6–7 недель. В частности, там сомневаются в успешности действий украинской армии из-за больших потерь.

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