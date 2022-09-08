Финляндия закрыла для СМИ пограничную зону с Россией

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В Финляндии закрыли зону на границе с Россией для международных и финских СМИ. Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на телеканал Yle.

Заместитель командира пограничной охраны Юго-Восточной Финляндии Юкка Луккари заявил, что такое решение было принято из-за спецоперации РФ на Украине. Он отметил, что представители СМИ все чаще стали посещать восточную границу.

"Теперь визитов больше не будет. Мы будем поддерживать безопасность пограничной зоны", – сказал он.

Луккари рассказал, что пограничникам еженедельно приходят десятки запросов на посещение границы. Ширина сухопутной зоны составляет до трех километров, на море – до четырех километров.

Раньше для того, чтобы попасть на границу, нужно было получить специальное разрешение, однако сделать это было достаточно просто. Теперь правила ужесточились.

"Визит СМИ в пограничную зону также может быть неуместным, так как интервью может проводиться за ее пределами или в пунктах пропуска через границу", – резюмировал Луккари.

23 августа Финляндия замедлила процесс выдачи туристических виз гражданам России. С начала сентября количество ежедневно принимаемых обращений за визой планируют ограничить в два раза.

Позднее в визовом центре Финляндии рассказали о порядке подачи документов. Россияне могут записаться на получение туристической визы либо через бота, либо через неофициальный лист ожидания.

Также подать документы на получение визы можно через VFS Global, который является официальным партнером министерства иностранных дел Финляндии. Документы принимают только по понедельникам.