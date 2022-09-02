Финская таможня начала конфисковывать евро у россиян

Финская таможня конфискует европейскую валюту у россиян. Туристы жалуются, что происходит это при въезде в РФ через пограничные пункты.

Как сообщают очевидцы, эта история носит массовый характер. Деньги не забирают насовсем, а предлагают использовать их в следующий приезд или развернуться и потратить на территории Финляндии.

Что это за правило? И в каких странах еще можно столкнуться с конфискацией? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.