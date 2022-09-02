Пушков назвал нелепостью потерю Финляндией 300 млн евро из-за поддержки Украины

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Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление депутата парламента Финляндии Юкки Копра о снижении турпотока в Южную Карелию из России.

"Потеря 300 миллионов евро в год за счастье видеть лозунг "Слава Украине" на улицах финских городов? Было бы смешно, если бы не было столь нелепо", – написал сенатор в своем телеграм-канале.

На этой неделе Копра заявил в интервью телеканалу AlfaTV Uutiset, что россияне стали реже приезжать в Южную Карелию из-за введенных Евросоюзом санкций.

По оценкам финского парламентария, из-за этого убытки Хельсинки составляют примерно 300 миллионов евро в год. Он указал, что большую часть этой суммы приносили именно туристы из России.

Ранее таможенный инспектор Финляндии Яркко Кескинен заявил, что из-за санкций у россиян на границе ежедневно конфискуют наличные евро и другие официальные валюты ЕС. При этом таможня не ведет статистику по количеству изъятых купюр.

Западные страны усилили санкционное давление на Россию после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

