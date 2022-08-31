Финские таможенники предостерегли россиян от попыток спрятать наличные на границе

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Таможенники Финляндии ежедневно конфискуют наличные евро и другие официальные валюты ЕС у россиян, заявил таможенный инспектор Яркко Кескинен.

"Таможня не ведет статистику по количеству изъятых евро. Вывоз официальных валют ЕС в Россию запрещен положением о санкциях", – сказал он в интервью телерадиокомпании YLE.

Он добавил, что финские таможенники предостерегают россиян от сокрытия фактов провоза евро при возвращении в Россию, поскольку это станет уголовным преступлением.

В то же время Кескинен заявил, что у путешественников есть возможность сделать покупки на остаток средств или поменять евро на американские доллары, вывоз которых в Россию из Евросоюза не запрещен.

Ранее в департаменте таможенного контроля Финляндии объяснили, что запрет на провоз валюты в банкнотах стран ЕС установлен статьей 5 санкционного регламента Совета Евросоюза.

Исключение из этого предписания допускается только для граждан, провозящих в РФ валюту для личного использования, а также сотрудников диппредставительств, консульств и филиалов международных организаций в РФ, имеющих иммунитет в соответствии с международно-правовыми нормами.

При этом финские таможенники отметили, что данное исключение не относится к частным лицам, возвращающимся в Россию из Финляндии.

