Финская таможня объяснила изъятие евро у россиян

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В департаменте таможенного контроля Финляндии объяснили случаи изъятия банкнот евро у возвращавшихся на родину россиян, отметив, что провоз валюты в банкнотах стран ЕС через финскую границу запрещен из-за санкций. Об этом сообщает РБК.

В департаменте пояснили, что такой запрет установлен статьей 5 санкционного регламента Совета Евросоюза.

"Запрещается продавать, поставлять, переводить или экспортировать банкноты, номинированные в любой официальной валюте государства-члена (ЕС. – Прим. ред.), в Россию или любому физическому или юридическому лицу, организации или органу в России, включая правительство и Центральный банк России, или для использования в России", – привели содержание статьи в ведомстве.

Отмечается, что исключение из этого предписания допускается только для граждан, провозящих в РФ валюту для личного использования, а также сотрудников диппредставительств, консульств и филиалов международных организаций в РФ, имеющих иммунитет в соответствии с международно-правовыми нормами.

Финские таможенники отметили, что данное исключение не относится к частным лицам, возвращающимся в Россию из Финляндии.

"Они не могут привезти с собой в Россию никаких банкнот евро", – сказали на таможне.

23 августа Финляндия замедлила процесс выдачи туристических виз гражданам России. С начала сентября количество ежедневно принимаемых обращений за визой планируют ограничить в два раза.

В АТОР рассказали, что если сейчас принимается в среднем около 1 000 заявлений в день, то с начала сентября будет не более 500. Кроме того, 80% временных слотов для подачи документов будут зарезервированы только для людей, путешествующих в Финляндию по причинам, не связанным с туризмом.

