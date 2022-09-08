Процесс вступления Белоруссии в ШОС начнется на саммите в Самарканде – Захарова

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что процедура присоединения Белоруссии к Шанхайской организации сотрудничества начнется на саммите организации в Самарканде в Узбекистане, передает ТАСС.

"Планируется принять ряд перспективных решений. Ожидается также запуск процедуры приема Белоруссии в ШОС", – сказала она.

Ранее сообщалось, что Белоруссия подала заявку на вступление в ШОС. Об этом стало известно из заявления генерального секретаря организации Чжана Мина.

Позже глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул, что среди желающих вступить в ШОС оказалась целая очередь стран. По его словам, государства намерены присоединиться к организации в качестве полноправных членов и наблюдателей.