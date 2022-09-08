США передали Украине управляемые снаряды Excalibur с GPS-наведением – СМИ

Фото: U.S. Army/Sgt. Sean Harriman, 2nd BCT, 1st AD, Public Affairs
США передали Украине управляемые снаряды Excalibur с GPS-наведением, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на бюджетные документы.
Отмечается, что факт поставок этих боеприпасов украинским войскам подтверждает план пополнения запасов Excalibur в самих Штатах. Согласно документам, Пентагон потратит на это 92 миллиона долларов из одобренных конгрессом дополнительных средств.
Вести огонь снарядами Excalibur может гаубица M777 калибра 155 миллиметров. США, Канада и Австралия поставили Украине более ста единиц. Дальность эффективной стрельбы этими снарядами превышает 40 километров с вероятным отклонением от цели 10 метров.
Ранее газета Politico предположила, что власти США публично не объявляют о передаче Киеву в рамках военной помощи некоторых видов вооружений. Речь идет в том числе о противорадиолокационных ракетах HARM, передачу которых Украине ранее признали в Пентагоне, и управляемых артиллерийских снарядах Excalibur.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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