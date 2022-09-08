Власти Крыма сообщили о ситуации с газом после украинской провокации в Черном море

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Глава парламента Крыма Владимир Константинов заявил о готовности республики к проведению предстоящего отопительного сезона, а также о наличии достаточных запасов газа.
"Мы обеспечены газом, несмотря на все провокации, которые совершала украинская сторона в Черном море, и готовы к проведению отопительного сезона", – сообщил он РИА Новости.
В июне глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что украинские военные ударили по трем вышкам "Черноморнефтегаза". Он уточнил, что один из самых сильных ударов, по предварительным данным, был нанесен по первой буровой вышке.
По его словам, откачка газа, добываемого на данном месторождении, приостановлена.
Сенатор от региона Ольга Ковитиди рассказала, что при ударе пострадали пять человек. Двое из них получили ожоги, еще у одного – осколочное ранение в ногу. При этом она подчеркнула, что, если бы на платформах "Черноморнефтегаза" не сбросили вовремя газ, произошел бы взрыв, который мог затронуть Одессу.
В Крыму подтвердили обстрел платформы "Черноморнефтегаза"
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