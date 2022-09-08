Созванное США заседание СБ ООН по Украине стало новой вехой дезинформации – Небензя

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Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя прокомментировал заседание Совета Безопасности ООН, проводимое в среду по инициативе США и Албании, передает ТАСС.

По его словам, заседание имеет все шансы стать новой вехой в дезинформационной кампании, развязанной Украиной и ее западными спонсорами против РФ.

Ранее постоянный представитель Франции при организации Николя де Ривьер сообщил, что заседание Совбеза ООН по Украине 22 сентября состоится на министерском уровне. Он отметил, что на заседание будут приглашены главы МИД РФ и Украины Сергей Лавров и Дмитрий Кулеба.

Кроме того, на заседании СБ постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Россия призывает руководство ООН и Совета безопасности осудить продолжающиеся атаки украинских военных на ЗАЭС. По его словам, РФ соблюдает принципы безопасности в контексте ситуации со станцией.