Король Малайзии прилетел в Казань
Фото: телеграм-канал "ГАЛИМОВА"
Король Малайзии Султан Ибрагим прибыл в Казань, сообщила пресс-секретарь главы Татарстана Лилия Галимова в своем телеграм-канале.
В аэропорту верховного правителя встретил глава республики Рустам Минниханов.
О прибытии короля Малайзии в Россию стало известно 5 августа. Как напомнил премьер-министр страны Анвар Ибрагим, король является первым малайзийским монархом, который посетил РФ с государственным визитом с момента установления дипломатических отношений в 1967 году.
Ибрагим будет находиться в России до 10 августа. Монарх уже успел встретиться с Владимиром Путиным. На протяжении почти 2,5 часа за государственным обедом политики обсуждали насущные вопросы.
Кроме переговоров с президентом РФ, в программу монарха входило посещение Центрального научно-исследовательского автомобильного и автомоторного института (НАМИ) и технологического и инновационного центра "Точка кипения". А в Татарстане для короля подготовили экскурсию в Казанский вертолетный завод.