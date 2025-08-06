Путин встретился с королем Малайзии

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин и король Малайзии Султан Ибрагим провели переговоры в узком составе в Зеленой гостиной Большого Кремлевского двора после церемонии официальной встречи.

В состав российской делегации вошли помощник президента Юрий Ушаков, министр науки и высшего образования Валерий Фальков, а также министр экономического развития Максим Решетников.

Встреча продолжилась в формате государственного обеда. Всего она продлилась около 2 часов 20 минут.

Верховный правитель Малайзии находится в России с высшим по дипломатическому статусу государственным визитом. При этом он возможен всего один раз за время правления. Это первая поездка Ибрагима в Россию с момента установления дипломатических отношений в 1967 году.

О прибытии Ибрагима стало известно 5 августа. Визит продлится до 10 августа. Кроме встречи с Путиным, Ибрагима ожидает посещение Центрального научно-исследовательского автомобильного и автомоторного института (НАМИ) и технологического и инновационного центра "Точка кипения".

После Москвы он отправится в Татарстан, где встретится с главой республики Рустамом Миннихановым и посетит с экскурсией Казанский вертолетный завод.

