Завершен набор наблюдателей к выборам в Мосгордуму

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

В столице завершился набор наблюдателей в корпус Общественной палаты Москвы. Об этом сообщила пресс-служба Общественного штаба по наблюдению за выборами, который был сформирован к выборам в Мосгордуму.

В результате 12 680 человек будет работать на сентябрьских выборах в Москве. Из них около 90% наблюдателей контролировали процесс выборов, которые проходили на протяжении долгого времени в столице на всех уровнях.

"Такой большой процент опытных наблюдателей в составе корпуса свидетельствует о том, что наблюдение за выборами в Москве становится профессиональным", – подчеркнул руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами и глава корпуса наблюдателей Общественной палаты Москвы Вадим Ковалев.

Однако он уточнил, что обучение предстоит пройти всем, даже самым опытным наблюдателям. Оно, по его словам, будет состоять из нескольких этапов – онлайн-курса и очных занятий с наставниками. Во время занятий наблюдателям расскажут обо всех особенностях и нововведениях грядущей избирательной кампании, а также про их права и обязанности. Кроме того, на практике участники разберут и отработают трудности, которые могут возникнуть на участках в дни голосования.

Выборы в Мосгордуму пройдут с 6 по 8 сентября. Москвичи определят 45 депутатов по одномандатным округам. На избирательных участках можно будет проголосовать с помощью терминалов в любой из трех дней. Онлайн-голосование будет доступно на mos.ru с 08:00 6 сентября до 20:00 8 сентября.

