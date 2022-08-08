Мэр Будапешта заявил, что премьер Венгрии недолго продержится у власти

Фото: ТАСС/AP Photo/Laszlo Balogh
Мэр Будапешта Гергей Карачонь в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом заявил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан недолго пробудет у власти. Видеозапись разговора опубликовали в телеграм-канале Russiacalling.
В этот раз пранкеры говорили от имени мэра Киева Виталия Кличко. В разговоре Карачонь отметил, что правительство Венгрии не хотело согласовывать очередной пакет санкций против РФ. По его словам, премьер-министр занимает неправильную сторону в нынешней политической ситуации.
Кроме того, мэр Будапешта обратил внимание на то, что изоляция Орбана усиливается, он "уже даже не может полагаться на польских друзей, которые таковыми были".
"Учитывая всю сложность экономической ситуации, не думаю, что режим Орбана просуществует долгое время", – сказал он.
Ранее премьер-министр Венгрии сообщил, что Будапешт продолжит отстаивать собственную точку зрения при обсуждении общеевропейских решений. Он также добавил, что Европейский союз находится не в Брюсселе, а "в Вене, Будапеште, Варшаве, Берлине и Мадриде". Орбан подчеркнул, что страна будет всегда высказывать свое мнение.
До этого венгерский премьер-министр заявил, что введенными против России санкциями европейская экономика выстрелила себе в легкие. По его словам, политика ограничительных мер не оправдала ожиданий. Орбан отметил, что сначала думал, что своими действиями Европа выстрелила себе в ногу, но оказалось все куда хуже.
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