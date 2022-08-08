Клишас призвал обсудить конфискацию украинской собственности в РФ с кабмином

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба Совета Федерации

Вопрос о конфискации украинской собственности в России планируется предметно обсудить с правительством РФ, заявил глава комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас.

"Нам необходима ясная правовая основа для конфискации (в качестве ответной меры) иностранной собственности, в частности украинской в России и на освобожденных территориях Украины", – написал он в своем телеграм-канале.

Сенатор отметил, что данный вопрос рассмотрят осенью.

В апреле Верховная рада Украины одобрила закон, который позволяет национализировать собственность граждан РФ, а также всех тех, кто отказывается осуждать российскую спецоперацию.

Уточнялось, что действие закона касается не только перечисленных категорий лиц, но и тех, кто не остановил свою экономическую деятельность на территории России в период действия военного положения на Украине, а также тех (в том числе украинцев), кто публично поддерживает специальную военную операцию РФ.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

