Трамп продлил действие указа о приостановке импортных пошлин

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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп продлил временную приостановку действия повышенных пошлин на импортные товары. Соответствующий указ опубликован на сайте администрации Белого дома.

Решение будет действовать с 9 июля до 1 августа 2025 года. Отмечается, что оно было принято на основании рекомендаций различных высокопоставленных должностных лиц США, в том числе информации о ходе переговоров с торговыми партнерами.

При этом в Белом доме подчеркнули, что приостановка не затрагивает товары из Китая.

Ранее Трамп пригрозил ввести дополнительные пошлины в 10% против государств, поддерживающих политику БРИКС. Он указывал на то, что страны объединения якобы отказались от планов создать альтернативу доллару в международных расчетах после его угрозы ввести пошлины в 150% и прекратить с ними торговлю.