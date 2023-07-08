МИД РФ назвал жестом отчаяния поставку Украине кассетных боеприпасов

Фото: ТАСС/Минобороны РФ

Решение американской администрации передать украинской стороне кассетные боеприпасы представляет собой жест отчаяния. Это говорит о бессилии на фоне провала контрнаступления Украины, передает сайт МИД РФ со ссылкой на комментарий официального представителя ведомства Марию Захарову.

По ее словам, поставка таких видов боеприпасов является очередным проявлением агрессивного антироссийского курса США, нацеленного на максимальное затягивание конфликта на Украине.

"Речь идет о циничной попытке продлить агонию нынешних украинских властей, не считаясь с жертвами среди гражданского населения. В Вашингтоне прекрасно осознают, что "обещания" укронацистов применять это оружие неизбирательного действия "аккуратно" и "ответственно" ничего не стоят", – заявила Захарова.

Опыт использования кассетных боеприпасов на Ближнем Востоке и в других регионах демонстрирует, что их элементы способны долгое время оставаться неразорвавшимися, продолжила дипломат. Она рассказала, что такие боезаряды могут детонировать после завершения боевых действий. После решения о поставках, отметила Захарова, американская сторона фактически будет соучастницей в минировании территории.

Вместе с этим она подчеркнула, что очередная поставка Киеву не повлияет на ход спецоперации.

Ранее Захарова напомнила слова бывшего пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки о применении кассетных боеприпасов. Последняя в феврале прошлого года заявила, что использование таких снарядов является военным преступлением.

Накануне помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан подтвердил, что Вашингтон передаст ВСУ кассетные боеприпасы. Украинские власти в письменном виде гарантировали, что будут снижать угрозы при применении таких снарядов, заявил он.

Салливан также признал, что отправка подобного вида снарядов несет риски для мирных граждан. В связи с этим Белый дом долгое время откладывал решение по этому вопросу.

Глава комитета Госдумы по международным делам и председатель ЛДПР Леонид Слуцкий подчеркнул, что Москва неминуемо ответит на поставки кассетных снарядов.

Пентагон объявил о передаче Украине кассетных боеприпасов