Байден решил красиво уйти, спровоцировав ядерный Армагеддон – Медведев

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Джо Байден преследует целью доминирование США и ограничение других стран, американский лидер решил уйти, спровоцировав "ядерный Армагедон", написал в телеграм-канале Дмитрий Медведев.

"Может, одержимый нездоровыми фантазиями… дед (президент США Джо Байден – Прим.ред.) просто решил красиво уйти, спровоцировав ядерный Армагеддон и прихватив с собой на тот свет половину человечества…", – отметил политик.

Также Медведев добавил, что Байден "развязал крайне опасный затяжной конфликт с РФ, в результате которого киевский режим разрушает остатки своей страны".

Ранее Владимир Путин сообщил, что российская сторона выступает за укрепление механизмов, которые препятствуют созданию биологического и токсинного оружия.

Эксперт ответил на вопросы о военно-биологической деятельности США