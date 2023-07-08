05:25Политика
Российская артиллерия уничтожила два украинских БМП на южнодонецком направлении
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Артиллеристы ВС РФ уничтожили автомобильную технику с украинскими военными, а также минометный расчет и две боевые машины пехоты на южнодонецком направлении. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на начальника пресс-центра группировки "Восток" Олега Чехова.
Также российские вертолеты сорвали попытки ротации подразделения украинской армии около Макаровки и Новодонецкого. Была уничтожена боевая бронированная машина, БТР и живая сила противника.
Кроме того, на запорожском направлении российские бойцы пресекли наступление пехоты ВСУ в районе Работино и Лобкового, а в районе Новодаровки артиллеристы уничтожили украинскую станцию РЭБ.
Чехов добавил, что в ходе контрбатарейной борьбы были уничтожены украинские гаубицы "Акация" и "Мста-Б" около Новоивановки, самоходная артиллерийская установка возле Павловки, минометный расчет рядом со Степногорском и пикап с солдатами ВСУ в районе Марфополь.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские военные уничтожили в районе города Орехов Запорожской области склад боеприпасов 44-й артиллерийской бригады ВСУ.
До этого в военном ведомстве рассказали, как шесть российских бойцов разгромили превосходящее по численности подразделение ВСУ на краснолиманском направлении.
Минобороны РФ сообщило об ударах по силам ВСУ на нескольких направлениях
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