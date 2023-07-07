Казаки бригады "Дон" получили награды за успехи на херсонском направлении

Фото: телегам-канал "Главное в Херсоне и области"

Бойцы казачьих отрядов сводной бригады "Дон", входящей в Добровольческий штурмовой корпус, получили государственные и ведомственные награды за успешное проведение боевой работы на херсонском направлении. Об этом сообщает "Российское казачество" со ссылкой на командование бригады.

Отмечается, что отряды бригады, в состав которой в том числе вошел специальный боевой отряд "Аксай", занимаются защитой песчаной Кинбургской косы и делают все возможное для предотвращения высадки украинских диверсионных групп на левый берег Днепра.

Помимо этого, артиллерийское подразделение, которое представляет дивизион "Маныч", поражает солдат Вооруженных сил Украины, находящихся на правом берегу, сказали в командовании.

"Казачьи отряды бригады "Дон", укомплектованные добровольцами на 100%, показывают впечатляющие боевые результаты по своим направлениям", – указано в публикации.

Командование отметило, что в конце июня артиллерийским подразделениям удалось уничтожить два склада с оружием, принадлежавших ВСУ, которые, предположительно, были сформированы для проведения контрнаступления, а также удалось поразить их позиции, что привело к потере украинской стороной двух артиллерийских батарей и позволило сорвать операцию ВСУ.

"Поток добровольцев в ряды бригады "Дон" и Добровольческого штурмового корпуса в целом не ослабевает, формируются новые боевые подразделения, усиливаются существующие", – подчеркнуло командование бригады.

Отмечается, что для проведения работы казаки получают боевую технику и занимают свои позиции. Все это приводит к тому, что опыт создания казачьих добровольческих частей следует признать успешным, резюмировали в материале.

Ранее Владимир Путин подписал указ, который позволяет вручать от его имени медали Нестерова, Ушакова, а также "За храбрость" II степени военнослужащим, находящимся в зоне спецоперации. Перечисленные медали получат наиболее отличившиеся в процессе выполнения задач СВО российские военные.

До этого вручать подобным образом можно было орден Мужества, знак отличия ордена Святого Георгия – Георгиевский Крест IV степени, медаль "За отвагу" и медаль "За спасение погибавших".



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