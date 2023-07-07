В Запорожской области заявили, что военные РФ пошли в контратаку в районе села Пятихатки

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Бойцы российской стороны приступили к наступлению в районе села Пятихатки в Запорожской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу местного общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимира Рогова.

По его словам, на васильевском направлении продолжаются активные боевые действия.

"Наши ребята, отбив атаку противника на поселок Жеребянки, пошли в контратаку и уничтожают противника как при помощи минометного огня, так и артиллерии, выдавливая с окраин северной части населенного пункта Пятихатки оставшуюся группу ВСУ в количестве примерно 60–70 боевиков", – заявил он.

Рогов пояснил, что отбросить украинскую армию от села Пятихатки необходимо, так как с этих позиций бойцы Киева пытается захватить село Жеребянки. Уже с этих мест, продолжил он, открывается оперативный выход на Васильевку, Энергодар и Токмак.

Ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что Вооруженные силы России ликвидировали в районе города Орехов Запорожской области склад боеприпасов 44-й артиллерийской бригады ВСУ. Он отметил, что за день российские бойцы поразили 97 артиллерийских подразделений украинской армии, живую силу и военную технику в 114 районах.

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