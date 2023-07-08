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04:31

Политика

Экс-советник Кучмы заявил, что позиция США становится более антиукраинской

Фото: depositphotos/erik3804

Американские власти все меньше готовы уделять внимание Украине, несмотря на дипломатические усилия и международные визиты украинского президента Владимира Зеленского. Таким мнением поделился бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.

По его словам, позиция США становится все более открыто жесткой и антиукраинской. Так, Вашингтон хочет, чтобы власти Украины перестали просить у него финансовую и военную помощь. В связи с этим американский лидер Джо Байден и решил отправить Киеву кассетные боеприпасы, считает Соскин.

Эксперт также предположил, что на предстоящем саммите Североатлантического альянса Штаты заблокируют вступление Украины в НАТО в любом виде.

Ранее британский журналист заявил, что Вашингтон, прикрываясь необходимостью поддерживать Киев, наращивает военное присутствие США в Европе.

До этого член Конгресса США Марджори Тейлор Грин призвала ввести запрет на финансирование Украины до конца текущего конфликта.

Эксперты заявили, что США сделают выводы после провала контрнаступления ВСУ

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