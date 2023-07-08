02:10Политика
Воздушную тревогу объявили в нескольких областях Украины
Фото: 123RF/dba87
В семи областях Украины была объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса оповещения граждан.
Так, сирены тревоги звучат в Сумской, Полтавской, Харьковской, Николаевской, Днепропетровской, Кировоградской и Черкасской областях страны.
О каких-либо взрывах или разрушениях инфраструктуры на момент публикации не сообщается.
В ночь на 7 июля воздушная тревога также была объявлена в нескольких регионах Украины. Позже СМИ начали сообщать о взрывах в Николаевской и Одесской областях страны.
Местные власти объяснили звуки взрывов работой средств противовоздушной обороны.
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