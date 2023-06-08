Экс-губернатора Красноярского края Александра Усса избрали сенатором от региона

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Депутаты Законодательного собрания Красноярского края на сессии наделили экс-губернатора региона Александра Усса полномочиями члена Совета Федерации РФ, сообщает РИА Новости.

"Решение о наделении полномочий сенатора представителя от Законодательного собрания Красноярского края принято", – сообщил спикер Заксобрания региона Алексей Додатко.

20 апреля Владимир Путин принял отставку губернатора Красноярского края Александра Усса и назначил врио главы региона замминистра финансов Михаила Котюкова.

23 мая сообщалось, что Усс должен стать депутатом ЗС края, а после этого – быть делегирован в Совет Федерации. Перейти в Совет он может до конца весенней сессии. 25 мая "Единая Россия" обратилась в избирательную комиссию Красноярского края с просьбой передать мандат в ЗС Уссу.

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