"Единая Россия" попросила передать мандат депутата ЗС Красноярского края Уссу

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Партия "Единая Россия" обратилась в избирательную комиссию Красноярского края с просьбой передать мандат в Законодательном собрании региона бывшему губернатору Александру Уссу. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на председателя крайизбиркома Алексея Подушкина.

"Документы поступили, как и предполагали журналисты, на Александра Викторовича (Усса. – Прим. ред.)", – прокомментировал он.

20 апреля Владимир Путин принял отставку губернатора Красноярского края Александра Усса и назначил врио главы региона замминистра финансов Михаила Котюкова.

23 мая сообщалось, что Усс должен стать депутатом ЗС края, а после этого – быть делегирован в Совет Федерации. Перейти в Совет он может до конца весенней сессии.