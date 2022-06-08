Пушилин назначил новых замруководителей правительства и администрации главы ДНР

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Глава ДНР Денис Пушилин назначил замруководителем администрации главы Республики Александра Костомарова, а зампредседателем правительства – Евгения Солнцева. Соответствующие указы опубликованы на сайте главы ДНР.

Костомаров с 2021 года числился первым замгубернатора Ульяновской области. До этого он был вице-главой Липецкой области.

Солнцев же ранее работал помощником министра строительства и ЖКХ РФ. До этого он был руководителем дирекции по комплексной реконструкции железных дорог и строительству объектов железнодорожного транспорта – филиала ОАО "РЖД".

Ранее Пушилин отправил в отставку премьер-министра Александра Ананченко и правительство. Он также поручил правительству исполнять свои обязанности до формирования нового состава органа.

Позже на пост председателя правительства ДНР был назначен Виталий Хоценко. Он с 2019 года занимал должность директора департамента региональной промышленной политики и проектного управления Минпромторга РФ.

