Председателем правительства ДНР назначен Виталий Хоценко

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Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин назначил Виталия Хоценко на пост председателя правительства ДНР. Соответствующий указ уже подписан, передает РИА Новости.

"В соответствии со статьями 59, 60, 76 Конституции Донецкой Народной Республики постановляю: назначить председателем правительства Донецкой Народной Республики Хоценко Виталия Павловича", – гласит документ.

Указ вступает в силу со дня подписания.

Хоценко с 2019 года занимал должность директора департамента региональной промышленной политики и проектного управления Минпромторга РФ. Об этом рассказал глава ведомства Денис Мантуров.

"Виталий Хоценко успел достойно проявить себя и как региональный министр промышленного блока, и как куратор работы с регионами в федеральном министерстве. Его назначение на столь ответственную должность в текущих условиях – уникальная возможность применить лучшие профессиональные и человеческие качества", – заявил министр.

Ранее в среду, 8 мая, глава ДНР Денис Пушилин подписал указ об отставке правительства и его председателя Александра Ананченко. Данное решение он объяснил необходимостью усилить интеграционные процессы с Россией.