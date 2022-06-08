ВС РФ нанесли ракетный удар по бронетанковому заводу под Харьковом

Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ

Российская авиация нанесла ракетный удар по цехам бронетанкового завода в Харьковской области, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Высокоточными ракетами воздушного базирования в районе Харькова нанесен удар по бронетанковому заводу, в цехах которого осуществлялся ремонт и восстановление танков и другой бронетехники ВСУ", – заявил Конашенков.

Также, по словам генерала, российские военные уничтожили в ДНР, ЛНР и Харьковской области два украинских пункта управления, четыре склада с вооружением и боеприпасами, хранилище топлива, батарею РСЗО "Ураган" и 13 районов сосредоточения живой силы и техники противника.

Ранее сообщалось, что Росгвардия ликвидировала крупные оружейные схроны Вооруженных сил Украины на территории Луганской Народной Республики. В частности, сотрудники Росгвардии обнаружили 155 снарядов "Град", 20 152-миллиметровых снарядов от самоходной артиллерийской установки и 13 огнеметов.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.