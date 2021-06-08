Зеленский назвал особенной форму сборной Украины по футболу

Фото: instagram.com/zelenskiy_official

Форма украинских спортсменов для чемпионата Европы с националистическим лозунгом и картой страны с Крымом способна шокировать. Об этом президент Украины Владимир Зеленский написал на своей странице в Instagram.

"Новая форма сборной Украины по футболу точно особенная. Она умеет шокировать", – говорится в опубликованной записи.

Зеленский обратил внимание на то, что на форме изображены важные символы, объединяющие жителей Украины – от Луганска до Ужгорода, от Чернигова до Севастополя. Он также добавил, что страна едина и неделима, а Крым – часть Украины.

Ранее глава Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко представил новую форму сборной страны по футболу, в которой она выступит на Евро-2020.

Помимо традиционных для государственной символики желтого и синего цветов, на футболке изображен географический контур страны, где Крым и Донбасс находятся в составе Украины. На воротник нанесены лозунги "Слава Украине!" и "Героям слава!".

Российские парламентарии назвали поступок украинских властей недопустимой и неадекватной политической провокацией.