В МИД прокомментировали слова чешского министра о памятнике Коневу

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала заявление министра иностранных дел Чехии Яна Липавского о том, что Россия якобы не имеет прав на демонтированный памятник маршалу СССР Ивану Коневу, примером "раболепием перед подлостью".

"Прекрасный пример раболепия перед подлостью продемонстрировал глава МИД Чехии. Предал всех, включая своих собственных сограждан", – приводит слова дипломата ТАСС.

Ранее МИД Чехии отказался содействовать российской стороне в поиске памятника Коневу.

Памятник маршалу СССР был демонтирован 3 апреля 2020 года в Праге. Отмечалось, что муниципальные власти намерены разместить его в Музее ХХ века.

В МИД России, в свою очередь, подчеркивали, что действия Праги расцениваются как нарушение Договора о дружественных отношениях и сотрудничестве между Россией и Чешской Республикой от 1993 года.

Позже в МИД Чехии заявили, что перенос памятника не является нарушением договоров между странами о дружественных отношениях и охране воинских захоронений. В 2019 году министерство обороны Чехии отмечало, что соглашения не распространяется на пражский памятник, так как маршал не погиб в ходе Второй мировой войны.