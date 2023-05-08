Посольство Украины в Германии отказалось возлагать цветы к советским мемориалам в Берлине

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Посольство Украины в Германии сообщило, что в этом году впервые не будет возлагать венки и цветы к советским мемориалам в Берлине 8 мая. Об этом сообщается на сайте посольства.

"В этом году посольство Украины в ФРГ начинает в Берлине новый формат чествования Дня памяти и примирения 8 мая и всех жертв Второй мировой войны", – указано в сообщении.

В дипмиссии уточнили, что посол Украины Алексей Макеев и дипломаты посольства "сознательно отказываются" от возложения венков и цветов к советским мемориалам.

Согласно программе посольства, Макеев 8 мая вместе с министром МИД ФРГ Тобиасом Линднером и бургомистром Берлина Каем Вегнером возложит цветы к центральному немецкому мемориалу и посетит здание Рейхстага.

В посольстве отметили, что украинские дипломаты впервые отказались от возложения цветов к советским памятникам.

Ранее сообщалось, что полиция Эстонии запретила в уездах Харьюмаа, Ляэне-Вирумаа и Ида-Вирумаа, где проживает основная часть русского населения республики, мероприятия с символикой Российской Федерации и СССР на 9 Мая. По мнению эстонских правоохранителей, флаги РФ и СССР являются враждебной символикой и могут привести к вражде.



Гражданам Берлина запретили использовать флаги России и СССР 8 и 9 мая