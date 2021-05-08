Адмирал ВМС США рассказал о шагах НАТО в случае войны между Москвой и Киевом

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НАТО не предпримет никаких реальных мер в случае начала прямого вооруженного конфликта между Россией и Украиной, однако выступит со словесным осуждением Москвы, заявил адмирал ВМС США в отставке и бывший главнокомандующий НАТО Джеймс Ставридис. Об этом сообщает Bloomberg.

"Украина не подпадает под гарантию безопасности НАТО "нападение на одного – это нападение на всех", – пояснил военный.

По словам Ставридиса, наиболее вероятным местом столкновения сил Москвы и Киева в случае обострения отношения является акватория Черного моря. Он полагает, что в случае такого конфликта российские Вооруженные силы могут применить быстроходные патрульные катера с крылатыми ракетами класса "земля-земля" и "поверхность-поверхность", а также дизельные подводные лодки и вертолеты для переброски спецназа с десантных кораблей.

При таком развитии событий Россия выйдет победителем, а силы НАТО не успеют оперативно прибыть в зону боевых действий.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что войны в Донбассе между Россией и Украиной можно и нужно избежать. Так он прокомментировал вероятность вооруженного конфликта из-за того, что в Донбассе уже более полумиллиона жителей получили российское гражданство.