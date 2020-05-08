Путин провел телефонный разговор с Меркель

Фото: ТАСС/Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ

Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель обменялись поздравлениями в связи с 75-й годовщиной освобождения Европы и мира от фашизма, сообщает пресс-служба Кремля.

В рамках телефонного разговора стороны акцентировали важность сохранения исторической памяти о трагических событиях тех лет. Они выразили уверенность в том, что в обоих государствах никогда не забудут о немецких патриотах, которые боролись с нацистским режимом.

Президент РФ и канцлер ФРГ заключили, что Россия и Германия являются партнерами в решении многих актуальных международных проблем. Они подтвердили настрой выстраивать двусторонние отношения в конструктивном ключе. Касательно ситуации вокруг пандемии коронавируса представители стран согласились оказывать взаимную помощь и продолжать налаженное сотрудничество в противодействии распространению инфекции.

7 мая состоялся телефонный разговор Путина и Трампа. Они договорились наращивать координацию в борьбе с коронавирусом. В частности, США предложили направить в Россию партию медицинского оборудования. Лидеры стран также затронули тему нефти, отметив современность заключения соглашения ОПЕК+.

5 мая Путин провел телефонный разговор с главой Белоруссии Александром Лукашенко. Они обменялись информацией по поводу мер, предпринимаемых с целью сдерживания угрозы расширения пандемии коронавируса. Президенты коснулись некоторых вопросов, связанных с сотрудничеством в рамках Союзного государства.