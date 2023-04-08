Главой департамента регионального развития кабмина РФ стала Светлана Иванова

Фото: Минстрой России

Председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении Светланы Ивановой главой департамента регионального развития правительства России. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина.

"Директором департамента регионального развития правительства России стала Светлана Иванова", – отмечается в сообщении.

На сайте сказано, что Иванова с 2012 года работает в министерстве регионального развития России. Она прошла путь от начальника отдела до заместителя министра. Иванова осуществляла свою деятельность с 2015 по 2019 год в администрации президента РФ.

В аппарате правительства Иванова в период с 2019 по 2021 год занимала разные должности. Так, с марта 2020 года она была замдиректором департамента регионального развития и инфраструктуры. В марте 2021 года назначена на должность замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ.

По указу Владимира Путина, занимавший должность директора департамента регионального развития правительства Василий Анохин, назначен временно исполняющим обязанности губернатора Смоленской области.

Ранее Владимир Путин освободил от обязанностей замглавы МЧС генерал-полковника Николая Гречушкина.

До этого глава государства освободил от должности первого замглавы МЧС Александра Чуприяна. В прессе распространилась информация, согласно которой Путин принял такое решение в связи с завершением срока контракта.



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