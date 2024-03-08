Премьер ЦАР посетит Москву и Петербург и проведет встречу с вице-премьером РФ

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Премьер-министр Центрально-Африканской Республики (ЦАР) Феликс Молуа в ходе визита в Россию посетит Москву и Санкт-Петербург. Он проведет рабочую встречу с вице-премьером России и обсудит сотрудничество в энергетике и образовании. Об этом сообщает ТАСС.

Как отметили в диппредствевительстве, 7 марта посол России в ЦАР Александр Бикантов посетил в сопровождении государственного министра нацобразования ЦАР земельный участок в пригороде Банги под возможный будущий российско-центральноафриканский учебный комплекс.

Ранее Александр Бикантов заявил, что появление военной базы Российской Федерации в Центрально-Африканской Республике может способствовать укреплению безопасности в стране.

До этого глава МИД ЦАР Сильви Байпо-Темон сообщила, что страна готова обсуждать с РФ добычу алмазов в республике для укрепления экономического сотрудничества. Для этого российской стороне необходимо провести переговоры с соответствующими отраслевыми министерствами ЦАР, указала дипломат.